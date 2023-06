Novak Đoković – „selfmade“ fenomen

Da li je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena (GOAT), kažu, može se raspravljati, ili da je stvar „ukusa“, „oka posmatrača“… Da je najbolji po svim kriterijumima koji se mogu nazvati objektivnim, neupitnim, egzaktnim, matematička je istina.

I dovodi do pitanja svih pitanja: zašto je sad to postalo tako planetarno važno, kome i zašto smeta što je jedan sportista u svojoj disciplini bolji od drugih, zašto je to nekako najbitnije tamo gde su „GOAT titule“ i izmišljene, i primenjive na sve i svašta, manje ili više nedokazivo. Bio ili ne „GOAT“, Novak Đoković je jedinstveni fenomen svetskog sporta, čovek čiju karijera treba izučavati, ne zato što bi se tako mogao pronaći recept da se bude tako uspešan jer