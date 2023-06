Tramp nakon saslušanja potezom iznenadio i svoje pristalice (VIDEO)

Bivši američki predsednik Donald Tramp se nakon jučerašnjeg saslušanja na sudu uputio prema aerodromu kako bi održao dobrotvornu akciju, ali zastao je u restoranu i - pomolio se sa svojim pristalicama.

Nakon što je saslušan na sudu, bivši predsednik SAD-a je na putu do aerodroma stao u restoranu u Majamiju, gde su ga dočekale presretne pristalice. BBC piše da je reč o kubanskom restoranu Cafe Versailles, prenosi Dnevnik.hr. Mala grupa ljudi viđena je kako se moli oko njega. Ponesen pozitivnim utiskom, Tramp je svima platio hranu, nakon čega su mu ljudi počeli pevati “srećan rođendan”. This is just incredible. Donald Trump was indicted on THIRTY-SEVEN CHARGES, YET