Tramp 'ošamario' Srbiju novim carinama

Od 7. avgusta stupile su na snagu nove carine za desetinu zemalja širom sveta, a među njima je i Srbija.

Američki predsednik Donald Tramp je tačno u ponoć objavio odluku o novim carinama za više od 90 zemalja.

Kada je početkom aprila američki predsednik šokirao svet, najavljujući da će većini zemalja uvesti dodatne carine na uvoz robe, privreda Srbije je dočekala sa zebnjom.

Carine od 35 odsto stavile su je u sam svetski vrh, iako su snižene sa prvobitno najavljenih 37 odsto.

Srbija je prošla najlošije od svih zemalja balkanskog regiona.

Odluka o novim carinama za Srbiju objavljena je samo nekoliko sati pošto je u poseti Vašingtonu boravio ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Nije, međutim, saopšteno, da li je sa američkim državnim sekretarom Markom Rubio govorio i o carinama.

Dogovorili smo strateški dijalog dve zemlje. Nadam se da će se odnosi Beograda i Vašingtona da vratiti na nivo na kojem su bili u doba naših predaka, rekao je Đurić Radio-televiziji Srbije.

Dodao je i da je Rubiju predložio da Tramp poseti Srbiju.

REUTERS/Kevin Lamarque Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni sekretar Marko Rubio u Vašingtonu 6. avgusta 2025.

Nova izvršna naredba Trampa je donela neznatno olakšanje i Bosni i Hercegovini, koja će na izvoz robe u Ameriku plaćati carine od 30, umesto 35 odsto, dok je Severnoj Makedoniji sa 33 umanjen iznos carina na 15 odsto.

Crna Gora, Kosovo i Albanija će plaćati najniže carine od 10 odsto, dok Hrvatska i Slovenija podležu pravilima koje se odnose na Evropsku uniju i za njih će carine iznositi 15 odsto.

Isto važi i za Grčku, Rumuniju, Bugarsku i severnog suseda Srbije - Mađarsku.

„Pregovaralo se do poslednjeg momenta", rekao je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije, uoči stupanja na snagu novih američkih carina.

„Od slobodne trgovine nema ništa, jer je i Japan, koji je jedan od najvećih trgovinskih partnera SAD, dobio carine od 15 odsto.

Amerika, praktično, nema slobodnu trgovinu ni sa kim, rekao je Stanić za BBC na srpskom.

Više usluga nego robe

Značajan deo izvoza iz Srbije u SAD u 2024. bile su usluge, pre svega u oblasti informacionih tehnologija (IT), navode u PKS.

„Američke kompanije su izmeštene, pa su, recimo, programiranje ili održavanje sajtova smešteni u Srbiji.

„Za te usluge oni ili plaćaju firme u Srbiji ili su sami osnovali ovde kompanije, gde rade domaći stručnjaci“, kaže Stanić.

Usluge informacionih tehnologija ne prelaze granicu, pa nema ni carine, objašnjava.

Izvoz robe u SAD iz Srbije u 2020. godini bio je 321, a četiri godine kasnije 678 miliona evra, podaci su Privredne komore Srbije.

Od januara do marta 2025. izvoz je bio 306 miliona evra.

Srbija u Ameriku najviše izvozi automobilske i kamionske gume, vojnu robu, municiju i hranu za pse i mačke.

Uvozi delove turbomlaznih motora, avione i dijagnostičke laboratorijske reagense.

Privredna komora Srbije Robna razmena između Srbije i Amerike

Bez milosti za aluminijum i čelik

Za neke proizvode, poput aluminijuma i čelika, već važe nove američke carine i nema naznaka da će te mere biti ublažene ili ukinute.

„Ne znam šta više da se očekuje, naročito što se o izvoznicima aluminijuma i čelika nije ni pregovaralo.

„Mi smo već na tom novom režimu i imamo carine od 55,7 odsto koje su do pre nove godine bile 25 procenata“, kaže Dragan Kršanin, suvlasnik kompanije „Tehnomarket“ iz Pančeva, grada nedaleko od Beograda, za BBC na srpskom.

Kompanije koje se bave izvozom aluminijuma i čelika, kao i proizvoda od ovih metala, neće ništa spasiti od većih carina, dodaje.

„Ne očekujem da će biti smanjene i to svi znaju."

Njegova kompanija je za prvih šest meseci ove godine prepolovila izvoz u Ameriku, upravo zbog većih carina.

„Siguran sam da će i to da se sredi, jer ne može život da stane i da prestanu da se grade zgrade u Americi“, kaže on.

Privredna komora Srbije

'Sve iznad 15 odsto je katastrofa'

Reuters Donald Tramp je još u aprilu najavio uvođenje novih carina za veliki broj zemalja

Među ekonomistima se vodila rasprava šta je Srbija mogla da učini da „odobrovolji" Trampa i Ameriku da ipak ne uvodi nove carine ili ih bar snizi.

Jednu od ideja izneo je bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić - da Srbija ukine carine na uvoz automobila iz Amerike.

Ipak, nije poznato da li je i šta srpska strana ponudila Amerikancima.

Uoči najavljenog stupanja na snagu novih američkih carina za grupu zemalja, među kojima je i Srbija, Tramp je sklopio sporazum sa Evropskom unijom.

Taj sporazum je u Americi doživljen kao veliki uspeh, a u zemljama EU sa strepnjom jer će ubuduće za gotovo svu evropsku robu biti naplaćivane carine od 15 odsto.

I ne samo to.

„Kupiće od nas energente u vrednosti od 750 milijardi dolara (oko 655 milijardi evra) i investiraće 600 milijardi dolara u Americi (524 milijarde evra)", slavodobitno je konstatovao Hauard Latnik, američki ministar trgovine.

Tramp je ranije pretio većim carinama Evropi, najpre od 30, pa 50 odsto, ali su na kraju spale na 15 - ali ne i obratno, tačnije važiće samo za uvoz evropske robe, ne i za uvoz američke robe u zemlje EU.

„Odluku o novim carinama, u Briselu su dočekali su kao neku vrstu predaha, jer neće doći do trgovinskog rata SAD i EU", kaže Stanić.

„Srbija u EU izvozi više od 60 odsto robe, pa je zbog toga dobro da nemamo veće carine od onih koje ima Evropa.

„Sve više od 15 odsto bila bi katastrofa po Srbiju", rekao je Stanić uoči stupanja na snagu novih američkih carina.

