Prevrnio se brod u Nigeriji, poginulo više od 100 ljudi

ABUDžA – Najmanje 103 osobe izgubile su život kada se na severu Nigerije prevrnuo brod koji je prevozio ljude koji su se vraćali sa venčanja, javlja AP.

Stanovnici i policija i dalje tragaju za desetinama ljudi koji su bili na prenatrpanom brodu koji se prevrnuo rano u ponedeljak na reci Niger, saopštio je portparol policije Okasanmi Adžaji. On je rekao da je do sada spaseno 100 ljudi. Većina onih koji su se udavili bili su rođaci iz nekoliko sela koji su zajedno prisustvovali venčanju i tamo se zadržali do kasno u noć, kaže meštanin Abdul Gana Lukpada i dodaje da se na brodu nalazio skoro 300 ljudi. Oni su na