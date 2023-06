Rašković Ivić: Vučić bi da mobiliše decu kao Hitler 1945. godine

Beta pre 1 sat

Poslanica Narodne stranke psihijatar Sanda Rašković Ivić izjavila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerava da mobiliše srpsku decu za rat kao što je to 1945. godine uradio Adolf Hitler. Rašković Ivić je komentarišući za agenciju Beta Vučićevu izjavu da su srpska deca od 12 i 13 godina na Kosovu spremna da poginu "jer su sita kosovskog premijera Aljbina Kurtija", ocenila da je ta izjava luda i neodgovorna. "Odavno tako nešto ludo, bezdušno i neodgovorno nisam čula. Govoriti da deca od 12 i 13 godina hoće da poginu svojstveno je samo za islamske države u kojima vlada džihad. To je bilo i 1945. godine u nacističkoj Nemačkoj, kada Hitler više nije imao koga da mobiliše za rat", istakla je Rašković Ivić. Na pitanje Bete da li bi zbog takve izjave nad predsednikom Vučićem trebalo da se obavi psihijatrijski nadzor, Rašković Ivić je kazala da na to pitanje, kao psihijatar, ne bi mogla da odgovori bez prethodnog pregleda tet a tet. "Ne mogu se davati ocene o psihičkom stanju bilo koje osobe bez prethodnog pregleda tet a tet. Svakako radi se o jednoj ludoj i neodgovornoj izjavi, a s onima koji daju lude izjave zna se kako se dalje postupa", objasnila je psihijatrica. Dodala je da uvođenje maloletne dece u sukobe na Kosovu, govori da Vučić nema nikakvo razumno rešenje za pitanje Kosova. "Vučić je prihvatio francusko-nemački plan, a sada priča da su srpska deca spremna da ginu protiv onih s kojima je on dogovorio taj plan", kazala je Rašković Ivić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je situacija na Kosovu "užasno teška, a da su deca od 12 i 13 godina spremna da poginu jer su svi siti kosovskog premijera Aljbina Kurtija". "Ne mogu više fizički da izdržim. Nijednu noć ne mogu da spavam. Jer za razliku od vas znam šta se dešava svaku noć na severu Kosova. Bukvalno sve vri. Deca od 12, 13 godina su spremna da poginu, što moramo da sprečimo. Siti su Kurtija", rekao je Vučić na konferenciji za medije posle sastanka sa predsednicom Slovenije Natašom Pirc Musar.

(Beta, 06.15.2023)