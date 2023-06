RHMZ objavio upozorenje na mogućnost obilnih padavina, temperatura do 21 stepen

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) danas će u Srbiji biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima koji će ponegde biti praćeni grmljavinom.

Veća količina padavina biće u drugom delu dana. U jugozapadnoj, južnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji ponegde se očekuje i od 30 do 50 mm za 12 sati lokalno i više. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, a najviša od 20 na zapadu do 25 stepeni na istoku zemlje. I u petak, 16. juna, zadržava se oblačno i sveže vreme povremeno sa kišom, u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije sa uslovima za obilnije padavine, može pasti novih 20 do 50 mm za 24 časa. Od