Vučić: Sa predsednicom Slovenije razgovarali i o komplikovanosti situacije na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa predsednicom Slovenije Natašom Pirc Musar razgovarao o komplikovanosti situacije sa Prištinom, o neophodnosti deeskalacije i da joj je zahvalan, jer je želela da čuje našu argumentaciju.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je potvrdio da će Srbija i dalje učestvovati u procesu Brdo Brioni i da će on posetiti Skoplje 11. i 12. septembra. „Ono što je za nas važno jeste dalje infrastrukturno povezivanje Srbije i Slovenije. Srbija je uvek bila za to da se brzom prugom i dobrim vozovima povežemo sa Ljubljanom preko Zagreba, da za to 2015. godine nismo naišli na razumevanje u Hrvatskoj, ali sada čini mi se duvaju neki drugi vetrovi i