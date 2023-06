Papa Franja izašao iz bolnice u Rimu

Papa Franja pušten je jutros iz bolnice u Rimu, devet dana nakon što je operisao abdominalnu kilu.

Papa Franja (89) napustio je bolnicu u invalidskim kolicima, prenosi Rojters. Papa Franja operisao je abdominalnu kilu 7. juna. Kako je ranije objavljeno, sve obaveze pape do 18. juna su otkazane, ali je i dalje planirano da od 2. do 6. avgusta boravi u poseti Portugaliji povodom Međunarodnog dana mladih. Tanjug/AP/Andrew Medichini Papa ovog leta treba da poseti i Mongoliju, od 31. avgusta do 4. septembra.