Velika porota optužila Džeka Tešeru za odavanje tajnih vojnih dokumenata

Vašington — Federalna velika porota optužila je Džeka Tešeru, pripadnika nacionalne garde vazduhoplovnih snaga, za odavanje tajnih vojnih dokumenata na internetu – saopštio je američki Sekretarijat za pravosuđe.

Optužnica protiv Tešere sastoji se od šest tačaka i obuhvata namerno zadržavanje i prenošenje poverljivih informacija u vezi sa nacionalnom odbranom, navodi se u saopštenju. Optužba za to krivično delo predviđa kaznu do 10 godina zatvora, tri godina nadzora nakon izlaska na slobodu i novčanu kaznu do 250.000 dolara, ukazao je Sekretarijat za odbranu. Tešera je uhapšen pod sumnjom da je počinio jedno od najtežih krivičnih dela u oblasti bezbednosti u poslednjih