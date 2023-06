Uskoro testiranje na ljudima: Maskova kompanija će do kraja godine izvršiti prvu implementaciju moždanog čipa

Američki milijarder Ilon Mask rekao je danas da očekuje da će njegova kompanija "Neuralink" do kraja godine izvršiti prvu implantaciju moždanog čipa. On je to izjavio na pariskoj VivaTeh konferenciji, prenosi Rojters.

"Neuralink" je prošlog meseca dobio odobrenje američke Uprave za hranu i lekove (FDA) za svoje prvo kliničko ispitivanje na ljudima. Ta odluka predstavlja prekretnicu za startap koji se suočava sa istragama u SAD zbog postupanja prilikom eksperimenata na životinjama, navodi britanska agencija. (Tanjug)