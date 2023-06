Danas obilna kiša u južnom Banatu i centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji

U Srbiji se u prvom delu dana očekuje obilna kiša u južnom Banatu i centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima, gde će pasti od 20 do 40 milimetara za 12 sati, a na području Braničevskog okruga i više, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša će oslabiti posle podne, a prestati krajem dana u većini krajeva. Uveče i tokom noći u severnim, zapadnim i centralnim predelima doći će do postepenog razvedravanja. Danas će biti suvo jedino na severozapadu Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak. Najniža temperatura biće od 14 do 17 stepeni, najviša od 18 na jugu do 25 na severozapadu Vojvodine. U Beogradu će danas biti pretežno oblačno vreme, povremeno