Rat i zločini: Danijel Elsberg: Čovek koji je otkrio šta je Amerika radila u Vijetnamskom ratu

Saznanja i dokumenti nekadašnjeg vojnog analitičara poznatiji i kao „Pentagon papiri" objavljeni 1971, doveli su do toga da je Elsberg u javnosti nazvan „najopasnijim čovekom u Americi".

Getty Images Danijel Elsberg Danijel Elsberg, uzbunjivač koji je otkrio razmere učešća američkog sukoba u Vijetnamskom ratu, preminuo je u 92. godini. On je umro od raka pankreasa u vlastitom domu u kalifornijskom gradu Kensingtonu, saopštila je porodica. Saznanja i dokumenti nekadašnjeg vojnog analitičara poznatiji i kao „Pentagon papiri" objavljeni 1971, doveli su do toga da je Elsberg u javnosti nazvan „najopasnijim čovekom u Americi". Ovi dokumenti doveli su do