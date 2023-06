Ovo je spisak svih izmenjenih putnih pravaca u Srbiji

Do izmene putnih pravaca dovelo je nevreme, odroni i radovi

Obilne padavine prethodnih dana dovele su do zastoja, a na brojnim deonicama i do prekida u saobraćaju. Najkritičnije je bilo na području Čačka, Mladenovca, Jagodine, Kruševca, Kraljeva, Kuršumlije, Novog Pazara. Prema informacijama RHMZ, obilnije padavine danas se očekuju na istoku i jugoistoku Srbije. U ostalim krajevima slabljenje, a posle podne i uveče prestanak kiše. Na istoku i jugoistoku padavine će prestati u nedelju do sredine dana. Obilnije padavine danas