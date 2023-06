“Srbija protiv nasilja”: Šta je do sada postignuto i koji je odgovor vlasti?

Društvo Tragedije koje su se dogodile u Beogradu i Mladenovcu doslovno su poslale ionako razočarani narod na ulice. Formirana je lista zahteva od kojih većina nije ispunjena, a sve što je vlast do sada uradila bilo je blamirajuće održavanje kontramitinga i vređanje opozicije i dela stanovništva s kojim se ne slaže gotovo ni u čemu

Beograđani će, ali i stanovnici Novog Sada, u subotu krenuti u šetnju centrom gradova u okviru protesta "Srbija protiv nasilja". Organizatori protesta u Beogradu promenili su, preciznije skratili rutu pred današnju šetnju, pa će se tako do auto-puta ići starom trasom, kroz ulicu Kneza Miloša do Mostarske petlje. Ruta je za danas promenjena ali su zahtevi na protestu i po sedmi put ostali isti. Šta je do sada postignuto na protestima "Srbija protiv nasilja" i kakav