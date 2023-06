Predsednik Crne Gore: Do Kvon nije donirao novac za predsedničku kampanju

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je danas da južnokorejski državljanin Do Kvon nije donirao novac za njegovu predsedničku kampanju, niti na bilo koji način učestvovao u njenom finansiranju.

On je za podgoričku TV E kazao da su svi finansijski podaci, kao i donatori njegove kompanje dostupni javnosti. Milatović, koji je potpredsednik Pokreta Evropa sad (PES), negirao je ličnu ili bilo kakvu drugu povezanost sa Do Kvonom. Do Kvon je u centru afere oko navodnog finansiranja PES-a i njegovog lidera Milojka Spajića, koji su dobili najviše mandata na nedavnim parlamentarnim izborima i od čijeg bi ishoda moglo da zavisi formiranje vlade. Ko je Jakov