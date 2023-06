Gašić: Znamo ko je ubio Olivera Ivanovića, slučaj je rešen

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je u Skupštini Srbije da se zna ko je ubica Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijative "Sloboda, demokratija, pravda" i pod čijom je zastavom.

"Mi tačno znamo ko je ubica i tražili smo od nemačkih organa pod čijom je zaštitom taj čovek da nam daju podatke. Imamo slike sa aerodroma Tirana kada je sleteo, kada je ušao u Prištinu, u stan", rekao je Gašić u Skupštini Srbije. On je dodao da je to rezultat zajedničkog rada Tužilaštva za organizovani kriminal, MUP, BIA. "To što su nedostupni našim organima ne znači da neće moći da budu procesuiran, ali je slučaj rešen", naveo je Gašić. Ivanović je ubijen 16.