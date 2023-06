Centar Beograda zatvoren do ponedeljka Ovo je detaljan spisak svih izmena u radu javnog prevoza

Režim rada linija javnog gradskog prevoza u Beogradu biće izmenjen povodom održavanja manifestacije "Beogradski dani porodice"

Zbog održavanja manifestacije "Beogradski dani porodice" do ponedeljka ujutro biće zatvoren uži centar grada, a takođe će biti izmenjen režim rada linija javnog gradskog prevoza. Izmene u radu linija od petka u 22 časa, do ponedeljka u 4 časa su sledeće: – trolejbuska linija 29 se privremeno skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L; Alo.rs 19:33 Milan Lovas 17:45 Suzana Trajković 12:14 Nikola Nenadović 16:40 – ukidaju se trolejbuske linije 28 i 41L; – linija