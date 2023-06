Sindikat: Nezavisna komisija da utvrdi ko je odgovoran za pogibije vojnika i zloupotrebe u VS

Beta pre 2 sata

Vojni sindikat Srbije pozvao je danas na hitno formiranje nezavisne državne komisije koja bi utvrdila ko je odgovoran za pogibiju vodnika prve klase Dejana Stojkovića tokom priprema za vežbu "Pešter" juna 2021. godine i ispitala "sve slučajeve zloupotreba" u Vojsci Srbije (VS). Sindikat je u saopštenju upozorio da ni dve godine od pogibije vodnika prve klase Stojkovića, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru i "nadležni" iz VS, nisu utvrdili i javnosti saopštili "šta su razlozi i uzroci toga da Dejan pogine na svom radnom (formacijskom) mestu". "Dejanov slučaj, pogibije posade pilota Mehića, zaposlenih u TRZ Kragujevac, brojni drugi slučajevi u kojima su naše kolege izgubili živote poslednjih godina, pa i nedavno stradanje kolege starijeg vodnika prve klase Branislava Kovačevića, navodi nas da se zapitamo, koliko vrede naši životi i dokle više da ginemo bez zrna baruta, a da komandovanje ćuti i da niko za to nije odgovoran", naveli su iz sindikata. Ocenili su da "nasilje i bahatost najviših vojnih rukovodilaca i komandanata koje godinama unazad trpe zaposleni u Vojsci Srbije, i celom sistemu odbrane, mora odmah da stane".

"Zato zahtevamo od ministra odbrane i svih savesnih i odgovornih poslanika, da se zauzmu za hitno formiranje nezavisne državne komisije, u čijem će sastavu biti i predstavnik jedinog reprezentativnog Vojnog sindikata Srbije, a koja će nepristrasno ispitati sve slučajeve zloupotreba u srpskim oružanim snagama i nakon toga javnosti i državnim organima podneti izveštaj o stanju u Vojsci Srbije, i odgovornosti njenih najviših starešina i rukovodilaca", stoji u saopštenju.

(Beta, 06.24.2023)