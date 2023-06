Džanković na bedemu grada! Podrška Novog Pazara finalisti Zvezda granda

U večerašnjoj polufinalnoj emisiji Zvezda Granda učestvovali su kandidati koji su se borili za finale takmičenja.

Među najboljima se našao i novopazarac Semir Dzankovic. On je izborio učešće u finalnoj emisiji i sutra će u super finalu pevati za ponednika Zvezda Granda za sezonu 2022/23. “Sutra moramo biti uz TV ekrane i pomoci Semiru da dođe do pobede tako što ćeno glasati za njega. Objavićemo u toku dana i kako. Napred do pobede Semire. Podržimo našeg brata” – rekao je za indeksonline jedan od organizatora podrške. indeksonline.rs