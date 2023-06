„Zahtevi koje smo uputili još uvek su aktuelni, i mi ne odustajemo“: Zoran Hamović o protestima „Srbija protiv nasilja“

Zoran Hamović, član Poreta Slobodnih građana kaže “da ako se protesti okarakterišu kao masovni ili ne, možemo reći da su masovni i da ispunjavaju ciljeve”, kazao je on za N1.

Prema njegovim rečima ovo nije samo protest protiv onih koji nasilje čine, već protiv onih koji nasilje generišu. “Na svakom sledećem protest bilo je više ljudi nego nedelju dana ranije. Ljudi dolaze do istine, i upućeni su šta se dešava”, ističe Hamović. On kaže da su prvo građani tražili da se njihova poruka politički pošalje, a političke organizacije imaju cilj da vide šta ne valja, pa da ako mogu – to reše. “Zahteve koje smo uputili još uvek su aktuelni, i mi