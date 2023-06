Zoran Stojiljković o protestu „Srbija protiv nasilja“: “Sudbina protesta je ili da “umru” sa ostvarivanjem zahteva ili da prerastu u pokret

Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta poltičkih nauka, izjavio je na N1 televiziji da je važno da se protesti prošire, pošto bi se ovako stekao utisak da se protest dešava samo u Beogradu.

Kako je on istakao na N1 televiziji, Beograd nije Srbija i očito je važno da se zahtevi legitimišu i realizuju, i širenjem protesta da se pokaže da se neće stati. “Od protesta koji ima razlog, napraviti protest koji hoće promenu. Građani nisu publika, već građani detektuju problem”,navodi on. Stoiljković kaže da parlament nema kredibilitet pošto nije biran na fer izborima. “Vlast stanuje u predsedništvu. To je sistem koji se polulistički vlada i uzurpirao je sve.