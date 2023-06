Vučić: Nikada nećemo podržati puč ni u jednoj zemlji, kao ni u Rusiji

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom završetka pobune Vagnera u Rusiji da Republika Srbija kao ozbiljna država nikada ni u jednoj zemlji neće podržati puč, kao ni u Rusiji.

– Jer to znači prevrat vojnim sredstvima oružanim putem i korišćenjem vojske. To je nešto što se podrazumeva, nismo podržali to ni u Turskoj, ni u Rusiji, i ne bismo podržali ni u Americi, niti u bilo kojoj drugoj zemlji. To su stvari koje ne možete da dozvolite – rekao je Vučić gostujući na Pinku. Istakao je da se vlast menja na izborima voljom građana jasno iskazanom, a ne drugačije. – Ovo nije događaj koji neće ostaviti posledice i po stanje na bojištu u