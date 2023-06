Pretežno sunčano i toplo, samo u brdsko – planinskim predelima uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, samo na istoku povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. U Kragujevcu sunčano, suvo sa temperaturom do 28 stepeni.