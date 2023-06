Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni

Početak nove sedmice donosi više sunca i više temperature, ali će živa u termometru ostati ispod 30 stepeni. Raste vazdušni pritisak, pa će biti sunčano, osim u brdsko-planinskim predelima gde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.

Sa zapada stiže i malo topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša dnevna od 26 do 29. U Beogradu pretežno vedro, i najviša temperatura 28 stepeni. U utorak pre podne pretežno sunčano, od sredine dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 31 stepen. U sredu promenljivo