Nožem napao radnicu u marketu, pa odmah uhapšen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su P.

S. (2001) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju. Sumnja se da je on, uz pretnju nožem, pokušao da oduzme novac od radnice jednog marketa u Kragujevcu, a potom pokušao da pobegne. Policija ga je brzom akcijom zatekla ispred marketa i uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Sudija za prethodni postupak mu je, na