Protesti sa dve oštrice: Opozicija na raskrsnici, šta i kako dalje

Na poslednjem protestu „Srbija protiv nasilja” u Beogradu bilo je vidljivo manje ljudi nego na prethodnim skupovima. Ipak, deo opozicije koji stoji iza njih ne odustaje od borbe za ispunjenje svih zahteva, mada su sve jasnije podele oko toga na koji način to treba činiti.

Jedna grupa se zalaže za status-kvo i da treba nastaviti sa okupljanjima i protestima kao što je to do sada bio slučaj, drugi tvrde da su potrebne promene kako se ne bi istrošila energija građana, a treći su uverenja da pauza od par nedelja, ili do 1. septembra, ne bi uopšte bila negativna. Radomir Lazović, poslanik inicijative “Ne davimo Beograd”, rekao je da postoji mogućnost da se protest održi već tokom ove nedelje ispred Narodne skupštine tokom glasanja o