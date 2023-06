Radikalizacija protesta u Zrenjaninu - blokada puta za Beograd kod Linglonga

Organizacioni tim protesta "Zrenjanin protiv nasilja" najavio je radikalizaciju protesta u tom gradu, odnosno blokadu puta za Beograd kod fabrike "Linglong" u subotu, 1. jula od 18 časova.

Aktivista Dejan Janjić, u ime organizatora protesta, rekao je danas novinarima u centru grada da je "Linglong" kompanija "sinonim za nasilje od kada je došla u Zrenjanin". "Govorimo o nasilju nad pravnim poretkom i institucijama Srbije, nelegalnim početkom izgradnje objekata, zatim nasilju nad novinarima koji su fizički sprečavani da izveštavaju sa lica mesta sve do onog najbitnijeg, a to je nasilje nad radnicima", rekao je Janjić. On je naveo da su zaposleni u