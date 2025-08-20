Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, zaposleni ušli u sud (foto)

Pod sloganom "Mi ostajemo ispred sve dok pravda ne uđe unutra!", Novosađani okupljeni u Zborove građana zajedno sa studentima blokirali su ponovo jutros novosadsku Palatu pravde zbog, kako kažu, "hapšenja i nezakonitog procesuiranja svojih sugrađana".

Interventna policija je nakon upozorenja da se građani raziđu sve njih potisnuladalje od ulaza u sud, nakon čega su zaposleni ušli u zgradu. Jedan student je priveden. Podsetimo, studenti i građani koji ih podržavaju su juče takođe blokirali Palatu pravde, ali je deo zaposlenih uspeo da uđe u zgradu suda uz pomoć jakih policijskih snaga, dok strankama i advokatima nije bio omogućen pristup. Predstavnici Zborova građana i studenata Kažu da je "do sada 13 njihovih
