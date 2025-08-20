Blokada Suda u Novom Sadu: Priveden student, SNS pristalice pozivaju na skupove (BLOG)

Novi magazin pre 15 minuta  |  N1, NM, Agencije, Beta
Blokada Suda u Novom Sadu: Priveden student, SNS pristalice pozivaju na skupove (BLOG)

Građani i danas blokiraju sud i tužilaštvo u Novom Sadu, a jedan student PMF je priveden. Predsednik SNS Miloš Vučević pozvao je pristalice te stranke na skupove širom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da večerašnja okupljanja građana nisu protiv "blokadera", već protiv blokada i nasilja, i da ih ne organizuje Srpska napredna stranka, mada će im prisustvovati veliki deo pristalica SNS. Advokatica Sara el Sarag izjavila je danas FoNetu da će branioci učesnika protesta protiv vlasti iskoristiti zajednički stav sudija za prethodni postupak da se, u slučaju da tužilaštvo tereti demonstrante za napad na službeno lice,
"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

Blic pre 15 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene (foto/video)

Blic pre 15 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, najavljena okupljanja u znak podrške…

Blic pre 1 sat
uživo Skupovi podrške uhapšenim studentima u Beogradu i Novom Sadu, puštena studentkinja Filozofskog fakulteta

NIN pre 40 minuta
Okončana blokada suda u Novom Sadu, policija omogućila ulaz zaposlenima

RTS pre 45 minuta
BCBP traži od Tužilaštva pokretanje hitne istrage zbog protivzakonitog delovanja policije na protestima

N1 Info pre 2 sata
Sara el Sarag: Branioci će insistirati da se otkrije identitet službenih lica za koja se tvrdi da su napadnuta

N1 Info pre 1 sat
Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaSkupština SrbijeVojvodinaNovi SadTužilaštvoSrpska napredna strankaSNSPredsednik SrbijeDragan MaršićaninMiloš VučevićsudBlokada

Đurđević-Stamenkovski sa decom iz AP KiM: Čuvajte zajedništvo i ljubav prema svojoj Srbiji

RTV pre 15 minuta
Gujon čestitao Nacionalni dan Mađarske (VIDEO)

RTV pre 5 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene (foto/video)

Blic pre 15 minuta
"Najveća bezbednosna kriza u Srbiji od početka protesta": Petrov o situaciji na ulicama: "Ovo je najavljeno još u aprilu"

Blic pre 15 minuta
Osnovni sud u Novom Sadu podneo krivičnu prijavu zbog blokade

Nova pre 5 minuta