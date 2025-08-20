Blokada Suda u Novom Sadu: Priveden student, SNS pristalice pozivaju na skupove (BLOG)

Građani i danas blokiraju sud i tužilaštvo u Novom Sadu, a jedan student PMF je priveden. Predsednik SNS Miloš Vučević pozvao je pristalice te stranke na skupove širom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da večerašnja okupljanja građana nisu protiv "blokadera", već protiv blokada i nasilja, i da ih ne organizuje Srpska napredna stranka, mada će im prisustvovati veliki deo pristalica SNS. Advokatica Sara el Sarag izjavila je danas FoNetu da će branioci učesnika protesta protiv vlasti iskoristiti zajednički stav sudija za prethodni postupak da se, u slučaju da tužilaštvo tereti demonstrante za napad na službeno lice,