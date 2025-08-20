Za večeras najavljeno 50 okupljanja protiv blokada

Blic pre 1 sat
Za večeras najavljeno 50 okupljanja protiv blokada

Građani Srbije koji se protive blokadama najavili su za danas okupljanje na oko 50 mesta u Srbiji. Poznat je i jedan broj lokacija.

Planirano je da se večeras održe okupljanja protivnika blokada u jednom broju mesta i gradova, od Vojvodine do centralne Srbije. Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini. Takođe, planirana su okupljanja i u šest gradova u centralnoj Srbiji. Za sada je poznato da će skupovi biti održani u Pančevu, Subotici, Pazovi, Leskovcu, Požarevcu, Vranju, Boru, Loznici... Ministarstvo pravde saopštilo je da najoštrije osuđuje "protivzakonitu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije: Ne želimo sukobe već da vratimo otete institucije

Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije: Ne želimo sukobe već da vratimo otete institucije

Beta pre 3 sata
Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije

Vučević pozvao građane na okupljanje širom Srbije

Danas pre 3 sata
"Dosta nam je blokada": Vučević: Okupljanje širom Srbije je očekivana reakcija zbog svega što nam se dešava u prethodnih devet…

"Dosta nam je blokada": Vučević: Okupljanje širom Srbije je očekivana reakcija zbog svega što nam se dešava u prethodnih devet meseci

Blic pre 4 sati
Vučević: Vrlo brzo mere kako da se država vrati građanima

Vučević: Vrlo brzo mere kako da se država vrati građanima

NIN pre 3 sata
Vučević pozvao građane koji ne žele sukobe na mirna okupljanja širom Srbije

Vučević pozvao građane koji ne žele sukobe na mirna okupljanja širom Srbije

Euronews pre 3 sata
Narod ustao protiv blokada: građani na 50 mesta u Srbiji traže normalan život

Narod ustao protiv blokada: građani na 50 mesta u Srbiji traže normalan život

Politika pre 4 sati
Vučević: Vrlo brzo mere kako da se država vrati građanima

Vučević: Vrlo brzo mere kako da se država vrati građanima

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaPožarevacBorLeskovacVranjePančevoMinistarstvo pravdeVojvodinaSrpska napredna strankaSNSLoznicaMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Ministri u Vladi i predstavnici SNS ispred Skupštine sa pristalicama i građanima: Zajedno gledaju meč Lige šampiona

Ministri u Vladi i predstavnici SNS ispred Skupštine sa pristalicama i građanima: Zajedno gledaju meč Lige šampiona

Blic pre 10 minuta
Dva rova i između provalija: Koji su preduslovi i crvene linije za održavanje izbora: "Idemo u suprotnom smeru od građenja…

Dva rova i između provalija: Koji su preduslovi i crvene linije za održavanje izbora: "Idemo u suprotnom smeru od građenja poverenja"

Blic pre 10 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene (foto/video)

Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene (foto/video)

Blic pre 10 minuta
Veliki svetski mediji u glas o najvećem problemu Srbije: On se zove Aleksandar Vučić

Veliki svetski mediji u glas o najvećem problemu Srbije: On se zove Aleksandar Vučić

Nova pre 0 minuta
Nakon Požarevca, SNS zakazao skupove u Subotici i Bačkoj Palanci: Studenti pozivaju građane da ostanu u kućama

Nakon Požarevca, SNS zakazao skupove u Subotici i Bačkoj Palanci: Studenti pozivaju građane da ostanu u kućama

Nedeljnik pre 5 minuta