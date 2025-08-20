Za večeras najavljeno 50 okupljanja protiv blokada

Građani Srbije koji se protive blokadama najavili su za danas okupljanje na oko 50 mesta u Srbiji. Poznat je i jedan broj lokacija.

Planirano je da se večeras održe okupljanja protivnika blokada u jednom broju mesta i gradova, od Vojvodine do centralne Srbije. Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini. Takođe, planirana su okupljanja i u šest gradova u centralnoj Srbiji. Za sada je poznato da će skupovi biti održani u Pančevu, Subotici, Pazovi, Leskovcu, Požarevcu, Vranju, Boru, Loznici... Ministarstvo pravde saopštilo je da najoštrije osuđuje "protivzakonitu