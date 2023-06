Lukašenko: Belorusija podigla vojsku u stanje pune borbene gotovosti

Zbog događaja od 24. juna u Rusiji, Belorusija je podigla borbenu gotovost vojske na najviši stepen, saopštio je beloruski lider Aleksandar Lukašenko. „Dao sam sva naređenja da se vojska podigne u stanje pune borbene gotovosti“, rekao je Lukašenko u Minsku na događaju posvećenom uručenju generalskih epoleta.

Prema rečima Lukašenka, narod Belorusije je sa zabrinutošću pratio pokušaj pobune u Rusiji. „Neću da krijem, bilo je bolno gledati događaje koji su se odigrali na jugu Rusije. Ne samo za mene. Mnogi naši građani su sa zabrinutošću to pratili", rekao je predsednik Belorusije. "Naša otadžbina od Bresta do Vladivostoka - to je teritorija, sloboda i naši narodi koji tu žive žive. Istorija pamti: Belorusi znaju da brane svoju zemlju. Bili smo i bićemo jači od bilo