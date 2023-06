Kragujevac: Naknada štete od poplave od 200.000 do 800.000 dinara za stambene objekte

Nadoknada štete nastale usled obilnih padavina na teritoriji Kragujevca iznosiće od 200.000 do 800.000 dinara za stambene objekte, a oni objekti koje posebna građevinska komisija proglasi neuslovnim za stanovanje, mogu da računaju na 3 do 4 miliona dinara pomoći od države.

Ovo je saopšteno na sednici okružnog Štaba za vanredne situacije Šumadijskog upravnog okruga. Građani koji nisu prijavili štetu još uvek mogu to da učine putem telefona 034/505-800. Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije istakao je da je da su sva javno-komunalna preduzeća na terenu i da saniraju posledice poplava. Formirane su sve komisije za procenu štete i očekuje se da one do polovine narednog meseca završe svoj posao, procene štetu, donesu