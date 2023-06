Kina odbila Srbiji reprogram duga

Ekonomija Vlada Srbije nedavno je pokušala da dogovori reprogram svojih obaveza prema kineskim kreditorima, ali partneri iz Pekinga nisu bili zainteresovani za bilo kakve ustupke. Nakon negativnog odgovora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zatražio pomoć od premijera Luksemburga Gzavijea Betela na marginama evropskog samita u Moldaviji početkom ovog meseca

Vlada Srbije nedavno je najavila opsežan program javne potrošnje – od povećanja plata u javnom sektoru i penzija do podele po 10.000 dinara za decu do 16 godina starosti. Trošak novog paketa biće, kako je izračunao Fiskalni savet, 550 miliona evra, a iako ministar finansija Siniša Mali uverava da novca za ove mere ima, dešavanja iza zatvorenih vrata ukazuju na to da država na drugim mestima ubrzano pokušava da raskrči prostor kako bi oslobodila sredstva za mere