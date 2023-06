Marković Palma: Više puta sam opominjao Bastu, ali me nije poslušao

Beta pre 1 sat

Predsednik Jedinstvene Srbije (JS) Dragan Marković Palma izjavio je danas da je više puta opominjao ministra privrede Radeta Bastu, koji je bio i član te stranke, zbog njegovih istupa u javnosti, ali da ga Basta nije poslušao, zbog čega je od Vlade Srbije tražio njegovu smenu.

Marković je za televiziju Hepi kazao da je vlada uputila predlog Skupštini Srbije za smenu Baste i da će on biti smenjen kada bude završena rasprava koja je trenutno u toku.

"Ne može Rade Basta da solira i da sam daje izjave, a da su te izjave u dijametralnoj suprotnosti od politike Vlade Srbije, od politike Srbije, od nacionalnog interesa, jer je njemu tog jutra to palo na pamet", rekao je on.

Marković, koji je i poslanik u Skupštini Srbije, naveo je da je Bastu opominjao "sve vreme", između ostalog i za inicijativu "Žene su zakon".

"Čekaj, da li je to program tvog resora? Mnogim stvarima se bavio koje nisu vezane za njegov resor. Ja mu kažem - Rade, ne možeš to tako da radiš. Ti uvek moraš da kažeš 'Vlada i ja kao resorni ministar', a ne da radiš nešto što nema veze sa tim resorom. I on nije hteo da me sluša, počeo je da poziva ministre da izađu na ulice", rekao je predsednik JS.

Naglasio je da je Basta smenjen zbog poziva Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću da uvedu sankcije Rusiji.

"Rekao sam mu da je moja ružna prošlost i da treba da podnese ostavku ili ću ja da ga smenim", rekao je Marković.

Naveo je da je Basta u stranci postao "sve što je hteo", ali da se "odjednom nešto promenilo u njegovoj glavi" od kada je postao ministar privrede.

"Lagali su ga. Ne znam ko mu je pisao govore. Kada pročitate i vidite... Nije binto, on više nema nikakve veze sa JS, sa vladom neće imati, njemu je mandat oduzet", rekao je Marković.

On je Basti poželeo puno sreće u daljem radu sa pokretom Evropski put, koji je nazvao "drž' ne daj pokretom".

(Beta, 06.28.2023)