Ibarska magistrala kod Kraljeva opet u funkciji

Rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Zdravko Maksimović rekao je za Radio-televiziju Srbije da je postavljena saobraćajna signalizacija, i da će saobraćaj za putnička i teretna vozila biti bez ograničenja.

Devijacija je duga 80 metara, a pored dve saobraćajne trake urađena je i pešačka staza i biće u funkciji dok ne bude izgrađen novi most, za koji Maksimović navodi da će uskoro biti završena projektna dokumentacija. Junske poplave odnele most u Adranima kod Kraljeva, zbog čega je deo Ibarske magistrale bio u prekidu, a vozači su do Čačka išli starim putem. Ministar građevinarstva Goran Vesić tada je najavio da će za četiri meseca biti izgrađen novi most, ali i da će