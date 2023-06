Danas sunčano vreme, temperatura do 27 stepeni

Beta pre 6 sati

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 27 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Samo ujutru se na jugu zemlje očekuje oblačno, ali suvo vreme. Duvaće u većem delu slab vetar, samo na istoku Srbije umeren povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 11 do 15, a najviša od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Najniža temperatura oko 14, a najviša oko 26 stepeni.

