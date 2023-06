Detaljna prognoza do kraja nedelje: Danas sunčano, evo kada se vraćaju pljuskovi

Prijatno vreme u Srbiji, temperatura do 26 stepeni.

Prijatno vreme u Srbiji, temperatura do 26 stepeni. U četvrtak malo toplije vreme uz prijatnu temperaturu i duže sunčane periode sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Toplije u Beogradu uz prijatnu temperaturu i duže sunčane periode sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna