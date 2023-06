U jednom delu Srbije danas više oblaka: U ostatku sunčano i toplije

Maksimalna temperatura biće do 28 stepeni

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplije vreme, povremeno uz umerenu oblačnost, dok se nešto više oblaka očekuje ujutro na jugu Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 15°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C. U Beogradu u četvrtak pretežno sunčano i toplije, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 14°C, maksimalna dnevna 26°C. (Telegraf.rs)