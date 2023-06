U Francuskoj 150 privedenih u neredima posle ubistva 17-godišnjaka koga je usmrtio policajac

Beta pre 15 minuta

Ukupno 150 ljudi privedeno je noćas u Francuskoj posle nereda koji su počeli zbog ubistva 17-godišnjeg vozača koga je usmrtio policajac, rekao je ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanen. Darmanen osudio je danas "nepodnošljivo nasilje protiv simbola države". "Zgrade opština, škole i policijske stanice" su "zapaljene ili napadnute", napisao je ministar na svom Tviter nalogu. "Sramota za one koji nisu pozvali na mir", dodao je on. Drugu noć zaredom nastavljeno je nasilje u Francuskoj, posebno u pariskoj regiji gde je policajac u utorak ubio 17-godišnjeg vozača automobila tvrdeći da je pucao pošto je mladić odbio da se povinuje službenom licu. Francuski predsednik Emanuel Makron za danas je sazvao sastanak kriznog štaba. Majka ubijenog mladića pozvala na mirnu šetnju danas ispred policijske stanice. Tenzije su rasle od smrti mladića u utorak i dostigle vhunac noćas, šireći se oko glavnog grada ali takođe u drugim velikim francuskim gradovima kao što su Lion na jugoistoku i Tuluz na jugozapadu. U prvoj noći nereda posle ubistva privedena je 31 osoba. Povećano je prisustvo policije, situacija je bila sinoć mitrna i počela je da se pogoršava posle 23.00 sata, u predgrađu Pariza Nanteru gde je već bilo okršaja između demonstranata i policije prethodne noći. Više od deset automobila i brojne kante za smeće zapaljene su i postavljene su barikade na putu, javili su novinari. Protesti su nastavljeni tokom noći a policija je suzavcem odgovarala na bacanje kamenica. Slični neredi izbili su na više mesta oko Pariza, a grupe izgredinika palile su, kako se vidi na video snimcima, prazan autobus a pričinile su i štete na tramvajskim šinama. Smrt 17-godišnjaka izazvala je jake emocije u Francuskoj, reagovele su mnoge javne ličnosti od predsednika Emanuela Makrona do kapitana fudbalske reprezentacije Kilijana Mbapea. Prošle godine je u Francuskoj bilo 13 smrtnih slučajeva nakon odbijanja vozača da se povinuju policiji tokom kontrole na putevima. Najnoviji slučaj pokrenuo je raspravu o reagovanjima u takvim situacijama. Vlasti pripisuju povećan broj žrtava nesavesnom ponašanju pojedinaca za volanom, dok neki uzrok za dosad najveći broj smrtnih slučajeva u takvim situacijama vide u zakonu iz 2017. koji je odredio da policija može da upotrebi vatreno oružja u više sitacija nego je to bilo ranije.

(Beta, 06.29.2023)