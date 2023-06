Dodik: Nećemo poništiti usvojeni zakon, stranci me ne mogu smeniti

Beta pre 2 sata

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je danas u Konjicu da je odbio predlog koalicionih partnera iz Sarajeva da RS povuče Zakon o neprihvatanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog entiteta u BiH. "Mi nismo ukinuli Ustavni sud BiH. Odluke tog suda neće se primenjivati dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu", rekao je Dodik novinarima posle sastanka delegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je lider, sa prdestavnicima HDZ BiH i probosanke koalicije "Trojka" (SDP, NiP i NS). On je rekao je sastankom dominiralo pitanje Zakona o nesprovođenju odluka Ustavnog suda BiH u RS, koji je pre tri dana usvojio parlament RS. "Očekivao da će naši bošnjački partneri biti protiv toga. Međutim, mi nismo imali alternativu. Ovaj zakon nije usmeren ni protiv koga. To je urađeno zato što su Srbi izbačeni iz kvoruma za odlučivanje. Narodna skupština je ovlaštena da donosi zakone i ona je to uradila", kazao je Dodik. Prema njegovim rečima, BiH je postala najviše "država stranaca", dodavši da se vlast RS "ne bori samo za odlazak stranaca, kao što su navodni visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) i strane sudije u Ustavnom sudu BiH", već i protiv ostalih stranaca, poput američkog ambasadora u BiH Majka Marfija (Mike Murphy). On je strane sudije u BiH nazvao pogrdnim imenom, a potom je kazao da ga stranci ne mogu smeniti, već to može učiniti samo narod u RS. "Mi smo za čišćenje države od stranog uticaja, ne samo od OHR-a, već i od američkog uticaja. Neki to prihvataju, neki kažu vladavina prava, a u Ustavu piše da visokog predstavnika bira Savet bezbednosti UN-a. Oni kažu vladavina prava, a kad im to kažete, onda nije to", naveo je Dodik. Za one koji prizivaju procese protiv njega, on je rekao da je sam protiv sebe podneo krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH, ističući da će Sud i Tužilaštvo biti sprečeni, ako pokušaju da deluju na selektivan način. "RS će doneti zakone (o nedelovanju Suda i Tužilaštva BiH)", istakao je on. Dodao je da će, ako Šmit poništi Zakon o neprimenjivanju odluka Ustvanog suda na teritoriji RS, Šmitu "pokazati srednji prst". Dalje je rekao da je razgovarano i o donošenju seta zakona i odluka u vezi sa ispunjavanjem 14 prioriteta Evropske komisije, navodeći da je napravljen "paket" tih zakona i odluka, na kojima će se raditi u narednih sedam do deset dana da bi se pripremili za usvajanje u državnim institucijama BiH. "Imamo neku najavu iz EU, Savet ministara BiH putuje u Brisel", dodao je predsednik RS. Dodik je potvrdio da se između njega i ministra odbrane Zukana Heleza (SDP) na početku sastanka dogodio incident, ali da su se posle toga jedan drugom izvinili.

(Beta, 06.30.2023)