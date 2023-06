„Putin na nizbrdici“: Da li bi pobeda ukrajinske vojske izazvala novu revoluciju u Rusiji?

Vlada predsednika Vladimira Putina „nema nikakve šanse“ za dugoročni opstanak, tvrdi jedan savetnik ukrajinskog ministarstva odbrane, dok se Kremlj bori sa svojim vojnim zastojem u Ukrajini i rastućim tenzijama na domaćem terenu koje su prošle nedelje izbile u vidu kratkotrajne ali ponižavajuće pobune Vagner grupe.

Andrej Zagorodnjuk – koji je bio ukrajinski ministar odbrane od 2019. do 2020, a sada je savetnik ministarstva odbrane – izjavio je da kijevske snage nemaju nameru da marširaju na Moskvu, ističući i da ne može doći do značajnih pregovora sa Putinom ili njegovim saveznicima u Kremlju, prenosi Njuzvik. „Mi moramo da oslobodimo našu teritoriju, to bi za nas bilo ogromno, ogromno postignuće“, rekao je on. „A upravo ka tome i idemo. Nećemo dozvoliti da tu bude