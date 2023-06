FOTO Novi detalji nesreće u Kruševcu: Svi putnici iz „forda“ poginuli na licu mesta, oba automobila potpuno uništena

Na izlasku iz Kruševca ka jezeru Ćelije, na Bruskom putu, noćas oko sat iza ponoći, došlo je do direktnog sudara dva vozila.

U nesreći su učestvovali automobil "ford fokus” koji je vozio M.M. (29), suvozač A.M. (28) i putnik na zadnjem sedištu A.P. (53) i automobil "audi A4" koji je vozio I.S (19). Kako saznaje Nova.rs, tri osobe preminule su na licu mesta, a vozač Audija, je bio negativan na alko i drogatestu. Saobraćajna nesreća se dogodila kada je vozač Ford fokusa koji se kretao iz pravca Kruševca prema Blacu na raskrsnici sa ulicom Zlatka Ognjanovića skretao ulevo i tada je došlo do