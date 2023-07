U Zaječaru danas sunčano, popodne moguća kiša

Prvog jula prepodne sunce, a poslepodne ponovo oblaci i kiša.

Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu, jugu i u centralnim delovima zemlje, a moguć je i grad. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu sunčano, a kiša se očekuje tokom noći. Temperatura do 30. U Zaječaru prepodne sunčano, popodne moguća kiša. Najviša dnevna temperatura do 31c. Izvor: RTS, Glas Zaječara