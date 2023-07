Prvi dan jula pre podne sunčan, posle podne pogoršanje: Temperatura do 31 stepen

U Srbiji u subotu toplo vreme. Pre podne biće sunčano, a sredinom dana u severozapadnim i jugozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11°C na jugu do 19°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 27 do 31°C. U Kragujevcu u subotu toplo. Pre podne biće sunčano. Sredinom dana naoblačenje, posle podne i tokom večeri sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura 18°C, maksimalna dnevna 30°C.