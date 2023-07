Očišćena leva obala dnjepra: 30 ubijenih i desetine osakaćenih Iskanderom (video)

Ruski vojnici armijske grupe ''Dnjepar'' su konačno očistili teritoriju na levoj obali kod Antonovskog mosta kod Hersona, saopštio je vršilac dužnosti (vd) guvernera Hersonske oblasti Volodimir Saldo na Telegramu.

„To je to, na levoj obali nema mostobrana“, rekao je on. Zvaničnik je upozorio da će u slučaju ponovljenih naleta ukrajinska vojska takođe biti odbijena, ali u još većem obimu. Saldo je rekao da su se borci noću na čamcima iskrali iz pozadine do uporišta i hotela, gde se smestila ukrajinska vojska. „Neprijatelj, koji nije očekivao napad, bio je poražen. U operaciji su učestvovali pripadnici odreda ŠTORM, 61. brigade marinaca, 126. brigade obalske odbrane, 127.