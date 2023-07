Prepodne sunce, poslepodne oblaci i kiša

NOVI SAD - Prvog jula prepodne sunce, a poslepodne ponovo oblaci i kiša. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu, jugu i u centralnim delovima zemlje, a moguć je i grad. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu sunčano, a kiša se očekuje tokom noći. Temperatura do 30.

01.07. Subota: Toplo. Pre podne pretežno sunčano, sredinom dana jače naoblačenje sa zapada i jugozapada koje će u svim krajevima mestimično usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, naročito u zapadnim, centralnim i južnim krajevima gde je moguća i lokalna pojava grada. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni.Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen.Upozorenja:Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina većom od 10 l/m² za 3h,verovatnoća