"Nikolina svi smo...": Skupovi podrške u Beogradu i Zrenjaninu, večeras – u Nišu (FOTO i VIDEO)

Žene zbora Ceraka, studenti i građani okupili su se u parku na Mostarskoj petlji u Beogradu, ali i u Zrenjaninu u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, a potom otišli do sedišta Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Kao znak podrške došle su i novosadske aktivistkinje. Kolona je, kako javlja reporterka N1, dalje krenula prema Vladi. Pored ove poruke koja se nalazi na čelu kolone, okupljene nose transparente "Ko nas štiti od policije", "Nasilje nad ženama je zločin države", "Neću biber-sprej hoću da me štiti policija i zakon" i one protiv komandanta Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička, za koga Sinđelić tvrdi da ju je udarao i pretio joj