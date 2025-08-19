"Nikolina svi smo...": Skupovi podrške u Beogradu i Zrenjaninu, večeras – u Nišu (FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 3 sata
"Nikolina svi smo...": Skupovi podrške u Beogradu i Zrenjaninu, večeras – u Nišu (FOTO i VIDEO)

Žene zbora Ceraka, studenti i građani okupili su se u parku na Mostarskoj petlji u Beogradu, ali i u Zrenjaninu u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, a potom otišli do sedišta Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata (JZO).

Kao znak podrške došle su i novosadske aktivistkinje. Kolona je, kako javlja reporterka N1, dalje krenula prema Vladi. Pored ove poruke koja se nalazi na čelu kolone, okupljene nose transparente "Ko nas štiti od policije", "Nasilje nad ženama je zločin države", "Neću biber-sprej hoću da me štiti policija i zakon" i one protiv komandanta Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička, za koga Sinđelić tvrdi da ju je udarao i pretio joj
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

(BLOG) Protesti u više gradova: Pančevci pred zatvorom, podrška za Nikolinu širom Srbije

(BLOG) Protesti u više gradova: Pančevci pred zatvorom, podrška za Nikolinu širom Srbije

N1 Info pre 17 minuta
Direktor policije: Za sada nema nalaza da je Marko Kričak prekoračio ovlašćenja

Direktor policije: Za sada nema nalaza da je Marko Kričak prekoračio ovlašćenja

Vreme pre 37 minuta
uživo Skupovi podrške studentkinji FPN-a, okupljanje ispred prostorija SNS-a u više gradova

uživo Skupovi podrške studentkinji FPN-a, okupljanje ispred prostorija SNS-a u više gradova

NIN pre 17 minuta
Protest ispred zatvora u Pančevu, šetnja u više gradova u Srbiji

Protest ispred zatvora u Pančevu, šetnja u više gradova u Srbiji

RTS pre 17 minuta
Vasiljević: Za sada nema nalaza da je Kričak prekoračio ovlašćenja - svako neka radi svoj posao

Vasiljević: Za sada nema nalaza da je Kričak prekoračio ovlašćenja - svako neka radi svoj posao

N1 Info pre 1 sat
Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu — dve osobe uhapšene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu — dve osobe uhapšene, oglasilo se Ministarstvo pravde

Sputnik pre 2 sata
Završena blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

Završena blokada zgrade pravosuđa u Novom Sadu

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišZrenjanin

Društvo, najnovije vesti »

Zaječar: Građani i pristalice SNS se dovikuju preko kordona policije (VIDEO)

Zaječar: Građani i pristalice SNS se dovikuju preko kordona policije (VIDEO)

Danas pre 12 minuta
U Čačku građani ispred prostorija SNS-a

U Čačku građani ispred prostorija SNS-a

Danas pre 7 minuta
U Zaječaru protest zbog policijske brutalnosti

U Zaječaru protest zbog policijske brutalnosti

Danas pre 52 minuta
Sindikat policije Sloga izdao uputstvo policajcima kako mogu da otvore bolovanje zbog umora i iscrpljenosti

Sindikat policije Sloga izdao uputstvo policajcima kako mogu da otvore bolovanje zbog umora i iscrpljenosti

Danas pre 37 minuta
Nikezić: Najviše cene, najniže plate

Nikezić: Najviše cene, najniže plate

Danas pre 2 minuta