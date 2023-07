Vučević: Kurtijeva policija je namerno zaustavila Danila Vučića da bi ga maltretirala, nikoga on nije obrukao

"Dobro je što je Danilo išao u Gračanicu, da kao predsednikov sin bude tamo sa svojim narodom"

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević istakao je u emisiji "Novo jutro", na televiziji Pink, da je "kosovska policija" znala da se u kolima nalazio sin predsednika Srbije, Danilo Vučić, ali i da je on imao spremljenu najlepšu repliku kao odgovor. -Nekoliko stvari možemo zaključiti iz tog događaja, a to je da Srbi nemaju nikakva prava na KiM i da oni nikada ne mogu da budu država, jer da su država priznata od nas, to se ne radi porodici visokog