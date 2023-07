Vučić: Ako opozicija želi izbore imaće ih, neću da bežim iz zemlje

"Zvao sam ih na razgovor ali oni hoće da ucenjuju. I vi sad hoćete da ih ozbiljno komentarišem. Uvek sam spreman da saslušam ljude, ali ucene...", rekao je Vučić za TV Prva.

Prema njegovim rečima, potpuno je pogrešno što učesnici protesta "maltretiraju ljude" blokadama puteva, jer im je dramatičan pad popularnosti kod građana, i to gleda dva puta nedeljno.

"Kad jednu televiziju napadneš, sutra će neko da napadne tvoju imovinu. To ljudi neće", naveo je Vučić, misleći na TV Pink ispred koje su građani sinoć protestovali.

Pominjući opoziciju, on je rekao da "neće da beži iz zemlje".

"Ja da bežim iz zemlje, ja vas da se uplašim, čega - smrti. Ja sam spreman na to od prvog dana, ništa mi ne možete. Jesam li ih savetovao da me ubiju jer me nikad neće pobediti", rekao je Vučić.

On je naveo i da je Judita Popović podnela ostavku na mesto članice Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) "očekujući da će je protesti izbaciti za šefa REM-a".

Govoreći o najavljenom pokretu za narod i državu, rekao je da "rade na tome", i da pre njegovog formiranja želi da "sasluša ljude, neka viču, nek iznose teške stvari".

"Ima nekoliko divnih ljudi koji nikad nisu bili članovi stranke, rade na platformi, na programu", rekao je Vučić.

Najavio je da će "ići da razgovara sa narodom, da sluša narod".

Vučić: Imam bolje mišljenje o SPS od onih koji tu stranu 'odvratno napadaju'