Predsednik Srbije o zaustavljanju Danila Vučića na Kosovu: Nisu mu skinuli majicu jer on to nije dozvolio

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u gostovanju na TV Prva komentarisao je zaustavljanje njegovog sina Danila Vučića tokom boravka na Kosovu kada ga je policija Kosova naterala da skine majicu sa, kako su ocenili, provokativnim porukama ističući da bi došlo do „ozbiljnog sukoba“ da je do toga došlo. „Želeli su da ga ponize i rekli su mu da ima pet minuta da skine majicu. U video-formatu smo im dokazali da su ga zaustavili tri puta. Nisu mu skinuli majicu jer on to